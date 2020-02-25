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В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

01:53 25.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Испании, сообщил Совет по здравоохранению правительства Канарских островов.
Ранее сообщалось, что в Испании было зафиксировано всего два случая заражения. Позже региональные органы здравоохранения сообщили, что оба пациента, которым был поставлен диагноз коронавирус, выздоровели и были выписаны из больниц.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Вчера, 20:30
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Согласно заявлению Совета по здравоохранению правительства Канарских островов, положительный результат на коронавирус показали анализы гражданина Италии, прибывшего на остров Тенерифе. По установленному протоколу, анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.
Сообщается, что мужчина был изолирован и находится под санитарным контролем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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Распространение нового коронавирусаТенерифеКанарские островаИспанияВ мире
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