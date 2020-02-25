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Восемь палестинцев получили ранения при израильском ударе по Газе
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РИА Новости

Восемь палестинцев получили ранения при израильском ударе по Газе

01:30 25.02.2020
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Восемь палестинцев получили ранения в результате израильского ракетного удара по Газе, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Восемь палестинцев получили ранения в результате продолжающихся ракетных ударов Израиля по анклаву. Одна из ракет упала на жилой дом в районе аль-Шиджаия в городе Газа" , - заявил аль-Кидра.
В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе. Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках.
Телеканал "Аль-Акса" сообщил, что Палестина прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта, однако корреспондент РИА Новости в анклаве сообщает, что взрывы по-прежнему периодически слышны.
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
01:23
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Ашраф аль-КидраИсламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
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