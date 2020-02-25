Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и его спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном
"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН. Отдельное внимание уделено отмечаемому в этом году 75-летию окончания Второй мировой войны и создания всемирной Организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах и "императиву поиска ответов на современные вызовы и угрозы в строгом соответствии с ее Уставом и другими нормами международного права".