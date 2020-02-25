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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T05:02+0300
https://ria.ru/20200225/1565150737.html
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155914/32/1559143245_0:0:2718:1530_1036x0_80_0_0_b38b1cd488a4995574edd9d819fb460e.jpg
РИА Новости

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии

01:27 25.02.2020 (обновлено: 05:02 25.02.2020)
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и его спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном
"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН. Отдельное внимание уделено отмечаемому в этом году 75-летию окончания Второй мировой войны и создания всемирной Организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах и "императиву поиска ответов на современные вызовы и угрозы в строгом соответствии с ее Уставом и другими нормами международного права".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Война в СирииГейр ПедерсенАнтониу ГутеррешСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияООНРоссияВ мире
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