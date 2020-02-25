Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии

"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН. Отдельное внимание уделено отмечаемому в этом году 75-летию окончания Второй мировой войны и создания всемирной Организации", - говорится в сообщении.