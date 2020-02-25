Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T01:23+0300
https://ria.ru/20200225/1565150701.html
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/152051/94/1520519431_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_19f6aa4a7a60d369b182535d544e0b24.jpg
РИА Новости

Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа

01:23 25.02.2020
399
© Sputnik / FalehNaseerFal2Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
© Sputnik / FalehNaseerFal2
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Израиль закрывает пропускные пункты Эрез и Керем-Шалом на границе с сектором Газа и зону рыболовства у берегов палестинского анклава из-за продолжающихся обстрелов израильской территории, сообщило подразделение израильского минобороны, занимающееся координацией деятельности правительства на палестинских территориях (COGAT).

"После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.

Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом также будет закрыт для для доставки любых грузов, кроме товаров для гуманитарного назначения, отмечается в заявлении.
Закрытие рыболовной зоны у берегов Газы подтвердили РИА Новости в профсоюзе рыбаков сектора Газа.
Истребитель ВВС Израиля
Вчера, 01:27Война в Сирии
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
"Израильтяне также решили полностью закрыть море сектора Газа", - сообщил председатель профсоюза Назар Айяш.
В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе.
Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение и во вторник отменить школьные занятия и массовые мероприятия на юге страны.
Телеканал "Аль-Акса" сообщил, что Палестина прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта, однако корреспондент РИА Новости в анклаве сообщает, что взрывы по-прежнему периодически слышны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 17:49
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе
321124
Обсудить 1
Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Восемь палестинцев получили ранения при израильском ударе по Газе
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
США просят отложить инаугурацию президента Афганистана, сообщает СМИ
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
"Исламский джихад" возобновил обстрелы израильских пограничных городов
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"
Бельгия
В Бельгии карнавал вызвал скандал из-за изображения евреев
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Лента новостейМолния