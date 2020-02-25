Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Израиль закрывает пропускные пункты Эрез и Керем-Шалом на границе с сектором Газа и зону рыболовства у берегов палестинского анклава из-за продолжающихся обстрелов израильской территории, сообщило подразделение израильского минобороны, занимающееся координацией деятельности правительства на палестинских территориях (COGAT).
"После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом также будет закрыт для для доставки любых грузов, кроме товаров для гуманитарного назначения, отмечается в заявлении.
Закрытие рыболовной зоны у берегов Газы подтвердили РИА Новости в профсоюзе рыбаков сектора Газа.
"Израильтяне также решили полностью закрыть море сектора Газа", - сообщил председатель профсоюза Назар Айяш.
В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе.
Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение и во вторник отменить школьные занятия и массовые мероприятия на юге страны.