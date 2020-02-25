СМИ: виновник наезда на толпу в ФРГ обещал соседке "попасть в газеты"

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Водитель, который совершил наезд на толпу в Германии, незадолго до этого пообещал соседке "попасть в газеты", выяснил телеканал RTL.
В понедельник около 14:30 (16:30 мск) автомобиль сбил участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Пострадали 30 человек, в том числе семь — тяжело. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд как покушение на убийство.
"Я видела, как он сегодня уезжал. Он выглядел так, словно принял наркотики и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты", — заявила телеканалу RTL соседка подозреваемого.
Как рассказали многочисленные свидетели, водитель находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, сообщил телеканал N-tv. В полиции и генпрокуратуре эту информацию официально пока не подтвердили.
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Один из свидетелей рассказал таблоиду BILD, что после наезда водителя пытались избить очевидцы, полицейские взяли его под защиту. По данным, распространенным следствием, мужчина получил травмы, его допросят после выздоровления.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Фолькмарзен — небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен рядом с городом Кассель. В карнавале, по данным городской администрации, участвовали порядка 700 человек.
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