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2020-02-25T08:31+0300
https://ria.ru/20200225/1565150302.html
СМИ: виновник наезда на толпу в ФРГ обещал соседке "попасть в газеты"
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РИА Новости

СМИ: виновник наезда на толпу в ФРГ обещал соседке "попасть в газеты"

00:34 25.02.2020 (обновлено: 08:31 25.02.2020)
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Водитель, который совершил наезд на толпу в Германии, незадолго до этого пообещал соседке "попасть в газеты", выяснил телеканал RTL.
В понедельник около 14:30 (16:30 мск) автомобиль сбил участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Пострадали 30 человек, в том числе семь — тяжело. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд как покушение на убийство.

"Я видела, как он сегодня уезжал. Он выглядел так, словно принял наркотики и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты", — заявила телеканалу RTL соседка подозреваемого.

Как рассказали многочисленные свидетели, водитель находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, сообщил телеканал N-tv. В полиции и генпрокуратуре эту информацию официально пока не подтвердили.
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Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Фолькмарзен — небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен рядом с городом Кассель. В карнавале, по данным городской администрации, участвовали порядка 700 человек.
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