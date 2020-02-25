Лавров выступит на сессии СПЧ ООН и конференции по разоружению

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля примет участие в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на конференции по разоружению в Женеве.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках поездки в Швейцарию Сергей Лавров встретится с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Кроме того, у министра состоится традиционный рабочий завтрак с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.
43-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) начнет работу в Женеве 24 февраля и продлится до 21 марта. В ходе сессии планируется рассмотреть вопросы международной правозащитной повестки дня, в том числе - соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, права человека и коррупция, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида и другие. Также будут обсуждаться ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, ЦАР, на оккупированных палестинских территориях и в ряде других регионов.
На Конференции по разоружению, которую Москва считает ключевым элементом разоруженческого механизма ООН, министр иностранных дел России привлечет внимание к теме борьбы с химическим и биологическим терроризмом и ситуации с милитаризацией космоса.
Как подчеркнули в МИД РФ, Москва рассчитывает на скорейший запуск переговоров.
Борьба с химическим и биологическим терроризмом
Приоритетной задачей РФ является продвижение международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ), включение её в проект программы работы форума и создание рабочей группы для согласования ключевых элементов конвенции.
Россия еще в 2016 году выступила с предложением о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, предлагала принять заявление СБ ООН в поддержку коллективных усилий по борьбе с угрозами химтерроризма, однако страны Запада во главе с США под надуманными предлогами блокировали эти инициативы.
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В министерстве иностранных дел обратили внимание, что российская инициатива не ущемляет интересов ни одной из стран, она призвана способствовать разблокированию переговорной работы в рамках конференции по разоружению.
"Рассчитываем на подключение к предметной работе по МКХБТ всех государств, включая наших оппонентов, несмотря на серьезные расхождения в позициях. Продолжим работу с делегациями на предмет её поддержки", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Опасность гонки вооружений в космосе
Как сообщили в министерстве, Москва также выступает за начало переговоров по "разработке многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)".
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В данной области приоритетом России является предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.
"Совместно с Китаем мы внесли на конференцию по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, являющийся на сегодняшний день единственным документом в области ПГВК, на основе которого должна начаться полноформатная переговорная деятельность", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Промежуточным шагом к российско-китайскому проекту договора является политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, которое, как подчеркнули в МИД РФ, "на данный момент выступает единственным реально действенным инструментом сохранения космоса свободным от оружия".
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Отмечается, что решение США и Франции приступить к реализации своих военно-космических программ выводят проблему предотвращения гонки вооружений в космосе на первые строчки международной повестки дня по контролю над вооружениями.
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что поддержки российских инициатив со стороны западных стран на Конференции по разоружению ждать не стоит.
"Накал противостояния России и Запада снизился, но он никуда не делся. Есть проблемы, по которым накал этот будет продолжать расти... Поэтому даже самые удачные, крайне необходимые концепции, исходящие от России, будут отвергаться", - отметил эксперт.