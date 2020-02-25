США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.

Рыжков подчеркнул, что самолёт наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.