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США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
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РИА Новости

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

00:07 25.02.2020
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© Flickr / Roger Schultz Самолет Saab 340
 Самолет Saab 340
© Flickr / Roger Schultz
Самолет Saab 340. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.
Рыжков сообщил, что наблюдательный полет будет выполняться с 25 по 29 февраля с аэродрома Кубинка.
"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - добавил он.
Рыжков подчеркнул, что самолёт наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
ТУ-154М ЛК-1
Вчера, 11:16
Россия проведет наблюдательный полет над Турцией
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Национальный центр РФ по уменьшению ядерной опасностиСергей РыжковДоговор по открытому небуКанадаНорвегияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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