Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил: кризис с эпидемией коронавируса показывает, что США вывели за границу слишком большую часть своих производственных цепочек и что это неудивительно. В интервью Fox Sunday Morning Futures Наварро выразил уверенность в устойчивости национальной экономики, заявив, что "американская экономика чрезвычайно сильна и не особенно уязвима к тому, что происходит в Китае". Он подчеркнул свою цель — перенести больше производственных цепочек в США. "Большая часть (этих производств. — Прим. ред.) находится в Китае, некоторые в Индии, некоторые в Европе, но мы должны вернуть их обратно в США", — сказал он.
"Около 150 рецептурных лекарств, включая антибиотики, дженерики и некоторые брендовые лекарства без альтернатив, находятся под угрозой дефицита, если вспышка коронавируса в Китае интенсифицируется. Так утверждают два источника, знакомые со списком препаратов, (находящихся в зоне. — Прим. ред.) повышенного риска, который был составлен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США".