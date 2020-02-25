Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?

Общее количество жертв глобальной эпидемии коронавируса прямо сейчас предсказать невозможно, но уже обозначилось несколько обоснованных предположений о ее экономических и политических последствиях, а также определилась самая главная долгосрочная жертва эпидемии — это экономическая глобализация, по крайней мере в том виде, к которому мы привыкли. Если в условиях торговой войны по линии Вашингтон — Пекин и демонтажа системы мировой торговли на базе ВТО , к чему активно прилагает усилия Дональд Трамп , можно было говорить о том, что глобализация находилась в реанимации, то глобальная эпидемия и последующие разрывы экономических (и логистических) цепочек с большой вероятностью нынешнюю форму мировой экономики окончательно добьют, на что уже намекают, например, высокопоставленные вашингтонские чиновники.

Bloomberg приводит наиболее яркий пример того, как коронавирус меняет восприятие глобальной экономики: Американское агентство деловой информацииприводит наиболее яркий пример того, как коронавирус меняет восприятие глобальной экономики:

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил: кризис с эпидемией коронавируса показывает, что США вывели за границу слишком большую часть своих производственных цепочек и что это неудивительно. В интервью Fox Sunday Morning Futures Наварро выразил уверенность в устойчивости национальной экономики, заявив, что "американская экономика чрезвычайно сильна и не особенно уязвима к тому, что происходит в Китае". Он подчеркнул свою цель — перенести больше производственных цепочек в США. "Большая часть (этих производств. — Прим. ред.) находится в Китае, некоторые в Индии, некоторые в Европе, но мы должны вернуть их обратно в США", — сказал он.

С позицией высокопоставленного чиновника, верного союзника Дональда Трампа и одного из идеологов торговой войны в формате "США против всего мира", которую ведет сейчас Белый дом, сложно не согласиться. За исключением одного важного нюанса: мистер Наварро чрезмерно оптимистичен в оценке неуязвимости американской экономики, что, впрочем, объяснимо с учетом его положения в заокеанской вертикали власти.

Впрочем, обидное доказательство неправоты советника Трампа приводит то же агентство Bloomberg , указывая на одно из забавных (если бы оно не приводило к риску человеческих жертв) последствий вывода критически важных производств: США сейчас испытывают острейший дефицит медицинских масок типа N95, которые считаются необходимыми для эффективной защиты от инфекции. Дефицит случился из-за того, что производство этих масок в основном находится в Китае (там это намного дешевле), а китайское правительство в рамках мер по борьбе с коронавирусом запретило их экспорт (ибо они нужны китайским медикам в большом количестве) и тем самым обеспечило дефицит в США. Вероятно, при большой необходимости американская экономика сможет справиться с задачей развертывания альтернативных производственных мощностей, но вот скорость этого развертывания будет сложнопредсказуемой.

Axios указывает на еще более серьезные последствия временной заморозки китайской экономики из-за усилий по сдерживанию эпидемии: Американское изданиеуказывает на еще более серьезные последствия временной заморозки китайской экономики из-за усилий по сдерживанию эпидемии:

"Около 150 рецептурных лекарств, включая антибиотики, дженерики и некоторые брендовые лекарства без альтернатив, находятся под угрозой дефицита, если вспышка коронавируса в Китае интенсифицируется. Так утверждают два источника, знакомые со списком препаратов, (находящихся в зоне. — Прим. ред.) повышенного риска, который был составлен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США".

На официальном уровне власти отказались подтвердить журналистам эту информацию, но косвенно признали, что следят за ситуацией и уже активно контактируют с участниками рынка. Журналисты подчеркивают, что "Китай — крупный поставщик ингредиентов, используемых для производства лекарств, которые продаются в США. Если вирус снизит производственные мощности Китая, то американцы, которые полагаются на лекарства, изготовленные из этих ингредиентов, могут оказаться в беде".

Показательно, что определенные проблемы возникнут в самых разных сегментах экономики — от производства смартфонов и до индустрии моды. Среди пострадавших, о которых пишет агентство Bloomberg, не только американские компании, но и европейские технологические компании, по крайней мере один немецкий производитель автозапчастей , и даже индонезийские производители обуви для крупных западных брендов. Производство автомобилей в Великобритании также может пострадать от дефицита китайских комплектующих.

Парадоксальным образом эпидемия коронавируса в Китае также может стать серьезнейшим ударом по обороноспособности США. Стоит напомнить о скандальном отчете Пентагона , о котором агентство Рейтер писало в 2018 году и в котором аудиторы американского военного ведомства признавали довольно неприглядную ситуацию: "Более 300 (!) ключевых элементов, необходимых для нормального функционирования Вооруженных сил и оборонной промышленности США, под угрозой: американские производители либо находятся на грани банкротства, либо уже были заменены поставщиками из Китая или других стран из-за деиндустриализации национальной экономики и вывоза производств в страны Юго-Восточной Азии".

В реальности ситуация, скорее всего, еще хуже, чем в отчете Пентагона: очень маловероятно, что анализ учитывал не только прямые зависимости в плане поставок, но и зависимости второго порядка, когда производитель нужного американской армии продукта вроде бы находится в США, но сам пользуется китайскими комплектующими или сырьем — таким как, например, редкоземельные металлы.

Несмотря на то что сейчас все рассуждения об уязвимости глобализированной экономики сконцентрированы на Китае, ситуация аналогичного характера возникла бы при временном выходе из строя (или введении полноценного эмбарго) любой крупной экономики планеты — все слишком взаимосвязаны друг с другом. Разница в данном случае не столько в конкретном наборе уязвимостей, сколько в подходах к риск-менеджменту. Россия уже давно взяла государственный курс на то, чтобы базовые потребности экономики и населения можно было обеспечить из российских источников: отсюда и усилия про продвижению продовольственной безопасности (а также продовольственные антисанкции). Исходя из этой же логики стимулируется собственная фармакология и усилия по локализации высокотехнологичных производств, не говоря уже о работе над сохранением и укреплением статуса энергетической сверхдержавы. Любители теории неограниченного свободного рынка и неограниченной свободной торговли любят иронизировать над вышеперечисленными действиями, указывая на то, что российские товары или услуги, особенно на первых этапах локализации производства или развития конкретного сектора экономики оказываются более дорогими и менее привлекательными, чем их иностранные аналоги.

Последствия глобальных экономических шоков, непредвиденных катастроф и эпидемий, а также экономических войн или военных конфликтов напоминают о том, что у подхода "деньги на банковском счету заменяют фабрику на заднем дворе" есть очень серьезные ограничения. Именно с ними сейчас сталкиваются наши заокеанские партнеры, которые понимают, что надо бы вернуть производства в США, но на это уйдут долгие годы и то при самом лучшем сценарии. Эпидемия коронавируса, причем независимо от финального размаха ее экономического ущерба, станет дополнительным стимулом к экономической суверенизации или, как минимум, к принятию мер по повышению экономической устойчивости на случай глобальных форс-мажоров.