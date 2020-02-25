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Польша готовится к "походу на Смоленск"
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РИА Новости

Польша готовится к "походу на Смоленск"

08:00 25.02.2020 (обновлено: 08:03 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области. Архивное фото
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Варшава занялась организацией поездки польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля — в годовщину расстрела польских офицеров и в годовщину же авиакатастрофы в Смоленске, когда при посадке президентского борта погибла все польская делегация (88 пассажиров, включая президентскую чету, и восемь членов экипажа).
Намерение понятное и уважительное, другой вопрос, как польское начальство к нему приступило. Решив вести дело с максимальной гласностью, МИД Польши оповещает о каждом шаге по организации поездки. Пятнадцатого февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил: "В пятницу (то есть 14-го. — Прим. ред.) польское посольство в Москве обратилось в МИД России с просьбой поддержать организацию польского государственного визита 10 апреля в Смоленск и Катынь. Мы ждем ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию. Мы хотим, чтобы у нас была возможность пересечь границу и принять участие в мероприятиях".
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Девятнадцатого февраля МИД продолжил политику гласности. Теперь уже замминистра Шимон Шинковский вель Сенк напомнил: "Мы ждем ответ, но мне тяжело себе представить, что две такие важные годовщины не могли бы быть достойным образом организованы, раз наивысшие власти Польши выразили такое желание. Я не представляю себе, чтобы было отказано в этом. Это было бы абсолютно непонятно. Мы не ожидаем негативных сценариев". При этом было, с одной стороны, указано, что годовщина будет отмечаться "с участием наивысших государственных властей", с другой — польская сторона "не настаивает на участии в мероприятиях в Смоленске представителей российских властей. Запланированный визит не является двусторонним, а значит, нет такого обязательного требования".
Тут много странного и противоречивого. Согласование мероприятия по дипломатическим каналам — польское посольство в Москве является таковым — не требует такого звукового сопровождения. Напротив, согласование обыкновенно производится келейным образом, чтобы избежать кривотолков, не всегда тактичного и компетентного вмешательства общественности, etc. Мегафонное согласование есть новое слово в дипломатии.
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При этом нет ясности в статусе визита. С одной стороны, подчеркивается, что "годовщина будет отмечаться с участием наивысших государственных властей". Очевидно, речь идет о Смоленске и Катыни, потому что МИД России нет дела до того, на каком уровне и с чьим участием все это будет отмечаться в Польше. Речь Посполитая — суверенная держава, у себя дома как хочет, так и отмечает.
С другой стороны, двусторонность мероприятия не предусмотрена, поэтому упоминание "наивысших государственных властей" излишне, поскольку не идет к делу. Это частный визит. Можно попросить о посильном содействии в его организации — и не более того.
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Дипломатическая практика знает такие случаи, когда иностранный суверен (или вообще важное лицо) желает посетить чужую страну, но не предполагает общаться (по крайней мере, официально) с ее властями. Это называется "путешествовать инкогнито".
Придумано это было, чтобы не стеснять гостя пышностью протокола: почетный эскорт, артиллерийский салют, etc. — все это лишнее. Тем более если не общаться с местным начальством. Естественно, все знают, суверен — не иголка, но при этом все успешно притворяются. См. "бомбардира Питера" (Петра I) или графа Северного (Павла Петровича, наследника русского трона).
Но такое же путешествие инкогнито замышляется сегодня в Варшаве, и непонятно, зачем трубить об этом на весь свет. Все же очень просто.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
16 февраля, 14:32
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Поезд 115В сообщением "Прага — Варшава — Москва" 9 апреля проходит через Варшаву в 19:06 по среднеевропейскому времени и прибывает в Смоленск 10-го в 10:57 мск., время в пути — 14 часов. В Варшаве для наивысших государственных властей можно подцепить пару спальных вагонов, чтобы путешествие проходило с полным комфортом. Аналогично и обратно. Если так долго ехать невмочь, можно прилететь в Минск (А. Г. Лукашенко вряд ли будет против), а оттуда до Смоленска — четыре часа на поезде.
Начальник станции Смоленск-Центральный встретит гостей и будет единственным российским официальным лицом, с которыми им придется общаться. Скрепя сердце это можно вынести.
Можно надеяться, что скоро сарматы объявят о своей великой дипломатической победе и начнут паковать чемоданы.
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Яцек ЧапутовичКатыньМИД ПольшиПольшаСмоленскВаршаваКатастрофа польского самолета под СмоленскомАвторы
Популярные комментарии
Интересно, как реагировала бы Польша, если бы Путин со своей командой решили в преддверие 9 Мая посетить с частным визитом места памяти советских воинов-освободителей, расположенные на польской территории..
25 февраля, 08:30
mm3minaeva
15680001
Тянуть с выдачей виз до последнего, нашим офлицам игнорировать этот шабаш!
25 февраля, 08:37
АКАндро Коин
14300104
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