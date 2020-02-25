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2020-02-25T14:33+0300
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Мед и кумысолечение: какие проекты представили фермеры на акселераторе
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РИА Новости

Мед и кумысолечение: какие проекты представили фермеры на акселераторе

08:00 25.02.2020 (обновлено: 14:33 25.02.2020)
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© РИА Новости / Марк АгнорМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии
© РИА Новости / Марк Агнор
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бурятские фермеры представили проекты по итогам обучающего курса — акселератора. В течение пяти недель более 40 участников работали над бизнес-программами, осваивали инструменты маркетингового продвижения, а также встречались с экспертами по бизнес-планированию, зоотехнике и лекарственному растениеводству.
"Я пришел на акселератор, чтобы разобраться с цифровыми возможностями ведения бизнеса, работать и продавать в социальных сетях", – поделился участник акселератора, пчеловод Валерий Васильев.
Самыми интересными, по версии экспертов, стали проекты семейной фермы, объединения производителей меда в Бурятии с целью экспорта продукции за рубеж, а также сезонный туристический оздоровительный лагерь на основе кумысолечения. В регионе имеются все возможности ведения молочного коневодства, и сейчас это направление считается одним из самых перспективных.
По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булата Цыренжапова, акселератор — база, без которой невозможно выстроить собственный бизнес на селе.

"И наши начинающие фермеры, и уже состоявшиеся презентовали нам свои бизнес-идеи. У многих после обучения появилось детальное представление о том, с чего начать и как продвигать свою продукцию. Самое главное, что у людей есть желание развивать сельское хозяйство, жить и работать в деревне", — подчеркнул он.

Помимо публичной защиты проектов участники курса-акселератора провели переговоры с представителями торговых сетей, интернет-площадок и фермерских магазинов.
Акселератор "Я фермер" проходит в Бурятии в седьмой раз. В нем участвуют проекты по разведению крупного рогатого скота, домашней птицы, выращиванию овощей, по сбору и реализации дикоросов, пчеловодству, созданию торговых площадок для фермеров и другие.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика БурятияфермерыЭкономика
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