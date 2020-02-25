Мед и кумысолечение: какие проекты представили фермеры на акселераторе

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бурятские фермеры представили проекты по итогам обучающего курса — акселератора. В течение пяти недель более 40 участников работали над бизнес-программами, осваивали инструменты маркетингового продвижения, а также встречались с экспертами по бизнес-планированию, зоотехнике и лекарственному растениеводству.

"Я пришел на акселератор, чтобы разобраться с цифровыми возможностями ведения бизнеса, работать и продавать в социальных сетях", – поделился участник акселератора, пчеловод Валерий Васильев.

Самыми интересными, по версии экспертов, стали проекты семейной фермы, объединения производителей меда в Бурятии с целью экспорта продукции за рубеж, а также сезонный туристический оздоровительный лагерь на основе кумысолечения. В регионе имеются все возможности ведения молочного коневодства, и сейчас это направление считается одним из самых перспективных.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булата Цыренжапова, акселератор — база, без которой невозможно выстроить собственный бизнес на селе.

"И наши начинающие фермеры, и уже состоявшиеся презентовали нам свои бизнес-идеи. У многих после обучения появилось детальное представление о том, с чего начать и как продвигать свою продукцию. Самое главное, что у людей есть желание развивать сельское хозяйство, жить и работать в деревне", — подчеркнул он.

Помимо публичной защиты проектов участники курса-акселератора провели переговоры с представителями торговых сетей, интернет-площадок и фермерских магазинов.