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2020-02-25T12:15+0300
https://ria.ru/20200225/1565124711.html
В России появится льняной кластер
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РИА Новости

В России появится льняной кластер

08:00 25.02.2020 (обновлено: 12:15 25.02.2020)
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© РИА Новости / С. ЛидовПоле цветущего льна
Поле цветущего льна
© РИА Новости / С. Лидов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Тверской области планируют создать научно-образовательный центр изучения, производства и переработки лубяных культур. Средства федерального бюджета направят на развитие льноводства — стратегического направления агропромышленного комплекса региона, сообщается на сайте правительства Тверской области.
Организациям, которые войдут в научно-образовательный центр, также предстоит решать задачи по обучению и переподготовке специалистов отрасли, созданию национального центра компетенций, поддержке стартапов, развитию кампусов, научно-технологических парков и кластеров, цифровизации процессов.
"Лен — традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. Главная задача — обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", — отметил губернатор Игорь Руденя. В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского дня льняного поля. Тогда же было одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом для создания современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции.
Губернатор Верхневолжья Игорь Руденя
8 августа 2019, 20:27Тверская область
Верхневолжье заключило соглашение о развитии отрасли с "Льняным Союзом"
Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитием инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов и внедрением наукоемкого оборудования для уборки льна.
В 2018 году лен включен в перечень культур, на выращивание которых в Тверской области предоставляется субсидия. Также в регионе введено возмещение затрат на произведенное и реализованное льноволокно. Производителям льна также выделяются средства на приобретение элитных семян, а первичной обработкой льносырья занимаются заводы в пяти областных районах.
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Хорошие новостиХорошие новостиИгорь РуденяТверская областьРоссияЭкономика
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