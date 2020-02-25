В России появится льняной кластер

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Тверской области планируют создать научно-образовательный центр изучения, производства и переработки лубяных культур. Средства федерального бюджета направят на развитие льноводства — стратегического направления агропромышленного комплекса региона, сообщается Власти Тверской области планируют создать научно-образовательный центр изучения, производства и переработки лубяных культур. Средства федерального бюджета направят на развитие льноводства — стратегического направления агропромышленного комплекса региона, сообщается на сайте правительства Тверской области.

Организациям, которые войдут в научно-образовательный центр, также предстоит решать задачи по обучению и переподготовке специалистов отрасли, созданию национального центра компетенций, поддержке стартапов, развитию кампусов, научно-технологических парков и кластеров, цифровизации процессов.

"Лен — традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. Главная задача — обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", — отметил губернатор Игорь Руденя. В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского дня льняного поля. Тогда же было одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом для создания современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции.

Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитием инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов и внедрением наукоемкого оборудования для уборки льна.