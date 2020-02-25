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США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
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РИА Новости

США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам

08:00 25.02.2020 (обновлено: 14:21 25.02.2020)
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© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке Aviation Expo China в Пекине
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Администрация Трампа празднует важную победу над Пекином: Киев готов запретить продажу двигателестроительной компании "Мотор Сич" Китаю и уступить ее американцам. Это результат сильного давления Вашингтона на Владимира Зеленского, в том числе замораживания военной помощи. Однако отношения Украины с крупнейшим торговым партнером — КНР — отныне будут испорчены.

Спасение с Востока

В марте Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) объявит о запрете продажи корпорации "Мотор Сич" китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. Об этом сообщило американское издание BuzzFeed News со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с вопросом. Источник подчеркнул, что соответствующее решение принял Владимир Зеленский с учетом "потенциальных нарушений закона" китайцами и "геополитических проблем, с этим связанных".
"Мотор Сич" — украинский производитель двигателей самолетов и вертолетов. Около 80 процентов продукции традиционно покупали российские авиазаводы, однако в марте 2014-го Киев запретил поставки "государству-агрессору".
Потеря крупнейшего рынка сбыта поставила предприятие в тяжелейшие условия. Этим воспользовались китайцы, заключившие с "Мотор Сич" контракт на авиадвигатели по выгодным для себя ценам.
Как утверждал президент и главный акционер "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, речь идет только о двигателях небоевых самолетов, таких как учебный L-15. Но Пекин захотел большего.
Дело в том, что, несмотря на огромные ресурсы, вложенные в развитие собственного авиапрома, китайцам так и не удалось разработать авиадвигатели с большим межремонтным ресурсом. Доступ к советским технологиям, которыми располагает украинский производитель, помог бы решить эту проблему.
По мнению экспертов, прежде всего китайцев интересуют двигатель АИ-222 российского учебно-боевого самолета Як-130 и двигатели самого большого в мире вертолета Ми-26. Пекин уже пять лет бьется над созданием аналога такой машины.
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В мае 2017-го вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что "Мотор Сич" совместно с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co построит в китайском Чунцине завод. Кроме того, китайская компания договорилась с Богуслаевым о приобретении контрольного пакета акций "Мотор Сич", взамен пообещав инвестировать 250 миллионов долларов в развитие производства.
На сделку требовалось разрешение АМКУ, и в конце 2017-го Skyrizon направил в ведомство соответствующий запрос. Так на Украине узнали, что ведущая промышленная компания страны переходит под контроль китайцев.

"Государственная измена"

Реакция оказалась вполне предсказуемой: в начале 2018-го Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о вывозе части оборудования "Мотор Сич" в Китай, на новый завод в Чунцыне. На акции "Мотор Сич" и реестр акционеров наложили арест, так что завершить сделку не удалось.
Летом прошлого года ситуация вокруг предприятия резко обострилась. Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань.
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После этого Вашингтон заморозил программу военной помощи Украине на 391 миллион долларов. Кроме того, Госдепартамент США задержал на неопределенный срок выдачу лицензий на поставку Киеву оружия и боеприпасов, за которые украинцы уже заплатили 30 миллионов.
"Американцы говорят нам: "Давайте сначала посмотрим, как вы справитесь с продажей китайцам "Мотор Сич", а потом уже будем решать другие вопросы", — рассказал изданию BuzzFeed News высокопоставленный украинский чиновник, чьего имени издание не называет.
В августе в ходе визита в Киев советник (теперь уже бывший) президента США по национальной безопасности Джон Болтон указал, что "Мотор Сич" — вопрос, важный не только для Украины, но и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран".
Через несколько дней СБУ открыло расследование в отношении "Мотор Сич" по подозрению в "возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии". Проще говоря, компанию заподозрили в нелегальных поставках продукции в Россию. Сделка с китайцами окончательно сорвалась.

Знакомые лица

Тем временем администрация Трампа лихорадочно искала нового, "благонадежного" покупателя на "Мотор Сич". И нашла — в лице малоизвестной компании Oriole Capital Group. Управляющий партнер Oriole Хоссейн Моусави подтвердил BuzzFeed News, что собирается приобрести "Мотор Сич". "Подготовить сделку помогали чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве", — уточнил он.
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Oriole Capital Group — знакомое название для украинцев. В 2017-м эта компания обещала инвестировать 150 миллионов долларов в Харьковский государственный авиационный завод (ХГАЗ). Деньги планировалось вложить в достройку самолетов АН-74, которые заказывал еще ливийский лидер Муаммар Каддафи. После его гибели производство заморозили, поскольку других заказчиков не было. Oriole пообещала во всем разобраться.
Об этой сделке, которая "избавит национальный авиапром от необходимости сотрудничества с Россией", тогда раструбили все украинские СМИ. Однако многих экспертов насторожило, что о компании-благодетеле нигде нет никакой информации.
"Укроборонпрому" даже пришлось опубликовать специальное разъяснение "в связи с повышенным интересом к инвестированию американской Oriole Capital Group в ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие".
Сообщили, что Oriole Capital Group — компания, "специально созданная для реализации конкретного проекта с "Харьковским государственным авиационным производственным предприятием", и ее задача — аккумуляция ресурсов от различного типа инвесторов, фондов, а также общий менеджмент". И успокоили: "это общая мировая практика".
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Учредители Oriole Capital Group — граждане США Хоссейн Моусави ("имеет большой опыт управления компаниями в сфере авиации и телекоммуникаций") и Набил Баракат ("владелец Wamar Inc., развивающей проекты в сфере безопасности и обороны в США и странах Ближнего Востока с 1983 года").
Та сделка тоже не состоялась — "из-за отсутствия суверенных гарантий со стороны Украины", как позже объяснил журналистам Хоссейн Моусави. И вот теперь Oriole Capital Group вновь спешит на помощь украинскому стратегическому предприятию, на этот раз — "Мотор Сич".

Кто платить будет

Украинско-американские интриги вокруг "Мотор Сич" вызывают большое раздражение в Пекине. После августовского заявления Джона Болтона, что "Мотор Сич" важен не только для Украины, но и для других стран, посол КНР в Киеве Дай Вэй немедленно созвал пресс-конференцию, где обвинил американцев в "недружественных высказываниях" и напомнил, что Китай — крупнейший экономический партнер Украины.
Сигнал понятен: Киеву лучше не ссориться с Пекином, иначе Украина лишится щедрых инвестиций. Ключевой вопрос сейчас: каким образом возмещать китайцам моральный и материальный ущерб.
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По мнению украинских экспертов, единственный легальный способ аннулировать сделку по "Мотор Сич" — национализировать предприятие и выплатить китайской стороне компенсацию. Отступные — от 500 миллионов до двух миллиардов долларов.
Поскольку украинскому бюджету такие расходы не под силу, остается надеяться, что эти деньги предоставит Oriole Capital Group. Однако, как сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома, администрация Трампа намеревается действовать исключительно с позиции силы.
Если Skyrizon не откажется от сделки, американцы введут санкции против "Мотор Сич", заблокировав зарубежные счета компании. Заказов от "Укроборонпрома" нет, так что предприятие сейчас выживает только за счет экспорта, расчеты за который идут через западные банки. Санкции все это перекроют.
Американцы надеются, что такая перспектива сделает Skyrizon уступчивее в вопросе компенсации за отказ от покупки "Мотор Сич". Что будет с Украиной, если "китайский дракон" решит выместить гнев на Киеве, никого не волнует.
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УкроборонпромМотор СичСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийКитайСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Китай идёт своей дорогой, когда сорвется сделка они найдут как получить эти технологии, а вот Украине станет ещё хуже
25 февраля, 09:32
Спиральтист ...
423600468
А говорили, рухнет Украина... А тут такие инвесторы за их заводы лбами столкнулись!!!
25 февраля, 09:13
АААрон Авдеев
734300024
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