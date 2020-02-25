Бойскаутов в США десятилетиями растлевали. Во сколько это обошлось

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Одна из старейших молодежных организаций мира, из которой вышел не один президент США, втянута в громкий скандал. Из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми "Бойскаутам Америки" пришлось просить о признании себя банкротом. Как скаут-лидеры на протяжении почти ста лет растлевали подопечных и почему дела так долго не доходили до суда, разбиралось РИА Новости.

От курения до растления

"Я с ума сходил по нашивкам — за рыбалку, за костры и все такое", — рассказывает журналистам 57-летний бывший бойскаут Даррел Джексон. В отряд попал, потому что ему очень нравилась скаутская униформа. Затем узнал, что некоторые ребята ходят домой к скаут-лидеру. "Выглядело это круто. Когда меня позвали, я, конечно, согласился", — вспоминает он.

В доме старшего товарища подростки выпивали и курили, а потом дело дошло и до растления. Джексон после долгих сомнений признался во всем бабушке. Она сначала не поверила, но затем обратилась в полицию. В итоге педофила приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

"Это испортило мне жизнь, — говорит Джексон. — В результате я прошел через криминал, наркотики — чтобы хоть как-то отстраниться от произошедшего".

Другой пострадавший, 56-летний Рэймонд Луна, сообщил, что его скаут-лидер вступал в отношения со всеми одинокими матерями скаутов. С его матерью в том числе. Он наведывался к ним домой и однажды склонил к сексу и сына любовницы.

Постыдные воспоминания Луна отгонял алкоголем и наркотиками и за 26 лет брака и словом не обмолвился жене о случившемся. По его словам, понять, что он "был не соучастником преступления, а жертвой", ему помогла психотерапия.

© AP Photo / Mary Altaffer Нашивки на форме "Бойскаутов Америки" © AP Photo / Mary Altaffer Нашивки на форме "Бойскаутов Америки"

Многие дела не доходили до суда по сроку давности. Однако в 2019 году некоторые штаты, в частности Калифорния и Нью-Йорк, позволили пострадавшим от сексуального насилия обращаться в суд вне зависимости от того, когда произошло преступление. С тех пор количество исков возросло, а некоторые жертвы решились поведать о пережитом публично.

Именно для того чтобы возместить моральный ущерб таким же жертвам, как Джексон и Луна, "Бойскауты Америки" (BSA) решили оформить банкротство. Предполагается создание специального траста для выплаты компенсаций. Это также необходимо, чтобы местные отделения организации (их 261) продолжили работать в дальнейшем.

"Бойскауты Америки" чрезвычайно сочувствуют всем жертвам насилия и приносят искренние извинения. <...> Мы возмущены тем, что были времена, когда некоторые личности использовали наши программы для причинения вреда невинным детям", — заявил президент и глава головного офиса BSA Роджера Мосби.

Финансовые обязательства организации по таким делам достигают миллиарда долларов. Активы оцениваются в сумму от одного до десяти миллиардов. В прошлом году общий доход BSA не превысил 400 миллионов.

Банкротство позволит "поставить на паузу" разбирательства. Но вероятнее всего, BSA придется распродавать собственность — кемпинги и оборудованные маршруты для походов. Однако около 70 процентов активов, по данным The Wall Street Journal, находится в собственности местных отделений, которые юридически не связаны с головным офисом. Их дальнейшая судьба пока неясна.

© AP Photo / Matt Rourke Адвокат "Бойскаутов Америки" Пол Монс во время перерыва в слушаниях по делу о банкротстве организации в Уилмингтоне, штат Делавэр © AP Photo / Matt Rourke Адвокат "Бойскаутов Америки" Пол Монс во время перерыва в слушаниях по делу о банкротстве организации в Уилмингтоне, штат Делавэр

Последовательное разложение

Вот уже 110 лет юным американцам "Бойскауты Америки" прививают патриотизм, чувство локтя, навыки выживания и дружбу с природой.

Скаутское движение зародилось в США на заре XX века. В страну приезжали иммигранты, вовсю шла урбанизация, росли города. Вместе с тем возникла необходимость воспитывать молодежь в духе американских ценностей, патриотизма и личной независимости. Возникали разные молодежные организации.

В Соединенные Штаты скаутинг попал из Англии. Британский военный, разведчик, писатель и художник Роберт Стефенсон Баден-Пауэлл в 1907 году выехал в летний палаточный лагерь с 22 мальчиками. Восемь дней он учил их правилам ориентирования и выживания в дикой природе, распознаванию растений и животных, истории, географии, и все это — в игровой форме.

Спустя два года американский издатель Уильям Бойс во время поездки в Британию заблудился на улице в тумане. Дорогу к месту назначения ему помог найти скаут. Заинтересовавшись движением, в котором участвовал мальчик, американец встретился с его руководителями. В США идею организации, воспитывающей настоящих мужчин — патриотичных, смелых, уверенных в себе, — поддержали многие, в том числе президент Теодор Рузвельт.

Так в феврале 1910 года появились "Бойскауты Америки". Впоследствии к BSA примыкали другие общественные и религиозные организации. Скаутинг стал одной из основ общественной жизни в США. Получить ранг "Орлиный скаут" считалось большим достижением. Известные политики, бизнесмены, астронавты, деятели искусства в детстве были скаутами. В частности — режиссер Стивен Спилберг, президент Джеральд Форд, астронавт Нил Армстронг.

За 110 лет через организацию прошло более 130 миллионов человек. Однако в последние десятилетия популярность этого молодежного движения убавилась. Если в 1970-х в организации числилось четыре миллиона человек, то в 2019-м — чуть более двух миллионов. В январе отделилась Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, а вместе с ней — 400 тысяч прихожан. Не помогли и нововведения, согласно которым с 2013 года в организацию принимают гомосексуальных подростков, а с 2015-м — и скаут-лидеров, против чего выступали консервативно настроенные члены BSA. В 2017-м открыли двери и для трансгендеров.

Снижение численности скаутов связано, в том числе, со случаями сексуального насилия над детьми. Причем о том, что среди руководителей и скаут-лидеров есть растлители, знали практически с самого начала.

В 1935 году в заметке газеты The New York Times говорилось, что в документации BSA хранится информация о сотнях людей, охарактеризованных как "разлагающиеся". В последние годы делам 80-летней давности посвящали специальные исследования, в ходе которых выяснилось, что подобных личностей было около восьми тысяч.

Большинство же эпизодов совращения приходится на 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. Тогда в организации еще не практиковали обязательную проверку волонтеров-вожатых и руководителей на судимость, не проводили специальных тренингов по предотвращению насилия, не было правила, запрещающего взрослым оставаться наедине с детьми.

В BSA заверяют: до весны прошлого года там не подозревали, что допускают к детям заведомо опасных людей. Однако в мае агентство Associated Press опубликовало заявление представителей потерпевших, утверждавших, что такое происходило неоднократно. BSA пришлось признать, что лидеров, о педофильских наклонностях которых было известно, действительно не отстраняли от работы.

© AP Photo / Elaine Thompson Гей-парад в Сиэтле © AP Photo / Elaine Thompson Гей-парад в Сиэтле

Не только скауты

Педофильские скандалы случались не только с "Бойскаутами". В 2018-м к тюремному заключению на 175 лет приговорили врача Спортивной федерации гимнастики США Ларри Нассара. За годы работы он растлил сотни девочек и девушек, в суде выступили 150 жертв.

В связи с валом судебных исков руководство федерации также подало заявление о банкротстве. Предстоит выплатить 215 миллионов долларов компенсации пострадавшим.

© AP Photo / Paul Sancya Врач Спортивной федерации гимнастики США Ларри Нассар во время слушаний по делу о растлении © AP Photo / Paul Sancya Врач Спортивной федерации гимнастики США Ларри Нассар во время слушаний по делу о растлении

Также в растлении детей обвиняли католические епархии. В 2002 году газета The Boston Globe посвятила этому журналистское расследование.

Жертвы насилия католических священников начали обращаться в суд с исками. Из-за этого на банкротство подали 23 епархии. В 2015-м архиепархия согласилась выделить на возмещение морального ущерба сотням пострадавших 21 миллион долларов.

Согласно документам, представленным "Бойскаутами Америки" в суде, с 1920-х насчитали 12 тысяч случаев сексуального насилия над мальчиками, выявлены 7,8 тысячи насильников.