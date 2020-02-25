Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T08:04+0300
https://ria.ru/20200225/1565067674.html
"От этих ракет не уйти": почему флот США не сможет взять Россию с моря
https://cdn24.img.ria.ru/images/147400/61/1474006182_0:82:2576:1531_1036x0_80_0_0_69f37359c0b126d7e05e763c6dc72b39.jpg
РИА Новости

"От этих ракет не уйти": почему флот США не сможет взять Россию с моря

08:00 25.02.2020 (обновлено: 08:04 25.02.2020)
21547
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
Береговой ракетный комплекс Бал выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Обзор на сотни километров, самонаводящиеся ракеты и десятки килограммов тротила — Каспийская флотилия вслед за флотами вооружилась новейшими береговыми комплексами "Бал", надежно прикрывающими от ударов с моря. Из-за рекордной протяженности морских границ России оснащению береговых войск всегда уделяли особое внимание. Как создавались и на что способны лучшие противокорабельные комплексы наземного базирования — в материале РИА Новости.

Истребитель без пилота

Первый советский мобильный береговой ракетный комплекс "Сопка" приняли на вооружение в 1958-м. Главным его элементом стала крылатая ракета С-2 — модификация авиационной противокорабельной ракеты КС-1 "Комета". Боеприпас, внешне напоминающий уменьшенный истребитель МиГ-17, представлял собой цилиндрическую конструкцию длиной 8,5 метра с воздухозаборником, стреловидным крылом и хвостовым оперением. В носовой части располагалась радиолокационная головка самонаведения. Ракета массой 3,5 тонны разгонялась до полутора тысяч километров в час и доставала надводные цели на дистанциях до ста километров.
Самолет-снаряд базировался на мобильной пусковой установке — колесном шасси, буксируемом тягачом. На платформе размещались две направляющие для разгона ракеты. Пусковая установка в боевом положении поднималась на десять градусов, по горизонтали направляющие двигались в пределах 170 градусов.
Пусковые ячейки зенитных ракет ЗРК Редут на корвете Совершенный
26 января, 08:00
Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба
В боевом режиме "Сопка" работала с несколькими радиолокационными станциями. Первая — "Мыс" — вела круговой обзор и искала цели в секторе на расстоянии двухсот километров. После определения координат объекта данные передавались станции слежения "Бурун". Когда ракета стартовала, цель подсвечивалась отдельной радиолокационной станцией, сопровождавшей боеприпас до конца полета.
Подготовка к пуску тоже была довольно трудоемкой: расчету требовалось сначала перегрузить ракету с транспортного полуприцепа, затем с помощью лебедки перенести на пусковую установку, состыковать с направляющими, подключить кабели питания и подвесить стартовый двигатель. На всю процедуру уходило более получаса.
Тем не менее комплекс доказал свою эффективность. Он стоял на вооружении всех флотов вплоть до 1980-х. Сначала "Сопку" получили Северный и Тихоокеанский флоты, где были сформированы первые береговые ракетные полки. Комплекс стал основой береговой обороны ВМФ и поставлялся многим союзникам СССР. Например, несколько дивизионов "Сопки" в 1962-м передали на Кубу в рамках операции "Анадырь" накануне Карибского кризиса.
CC BY 3.0 / Hoffi63 / Береговой ракетный комплекс "Сопка"
Береговой ракетный комплекс Сопка
CC BY 3.0 / Hoffi63 /
Береговой ракетный комплекс "Сопка"

На дальних подступах

В конце 1970-х ВМФ получил на вооружение береговой ракетный комплекс нового поколения "Рубеж". В основе — противокорабельная крылатая ракета П-15М, созданная на базе ракеты для надводных катеров и кораблей. Дальность стрельбы — 80 километров.
Ракеты "Рубежа" оснащались двумя типами головок самонаведения — активной радиолокационной и инфракрасной. Комплекс сделали полностью автономным. Радиолокационная станция "Гарпун" определяла координаты надводных кораблей противника и выдавала целеуказание на дистанции 120 километров. В 1980-х комплекс прошел модернизацию и до последнего времени стоял на вооружении береговых войск ВМФ России.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПротивокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
Противокорабельный ракетный комплекс Рубеж во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
В реальных боевых действиях "Рубеж" не применялся, однако ракеты П-15 участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру. Например, во время арабо-израильских войн египетские катера потопили ими израильский эсминец "Эйлат". Это был первый боевой успех противокорабельных ракет в истории.
Еще одна разработка советских конструкторов — береговой оперативно-тактический комплекс "Редут". Он стрелял гораздо дальше — до 270 километров. Противокорабельная ракета П-35Б длиной десять метров и стартовой массой почти пять с половиной тонн развивала скорость более полутора тысяч километров в час. Обычная боевая часть для одиночных целей, ядерная — для уничтожения флотских соединений.
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
29 декабря 2019, 08:00
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
Мощность заряда наглядно продемонстрировали испытания. Мишенью послужил лидер эскадренных миноносцев "Киев" водоизмещением 2,5 тысячи тонн. П-35 с инертной боеголовкой вспорола палубу на 50 метров в длину, а ее двигатель прошел через весь корпус и пробил днище.
Позже "Редуты" получили усовершенствованную ракету с улучшенной системой наведения и стартовым двигателем. Модернизированная ракета эффективнее справлялась с помехами и точнее поражала цель. Хотя "Редуты" далеко не современные комплексы — в эксплуатации уже более пятидесяти лет и до сих пор не сняты с вооружения.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивокорабельный мобильный ракетный комплекс "Редут" на марше
Противокорабельный мобильный ракетный комплекс Редут на марше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Противокорабельный мобильный ракетный комплекс "Редут" на марше

Новое поколение

С конца десятых годов на смену "Рубежам" в войска поступают новейшие ракетные комплексы "Бал". В пусковой установке — восемь компактных дозвуковых крылатых ракет Х-35 массой 660 килограммов каждая. Вся система состоит из нескольких командных пунктов, четырех пусковых установок и транспортных машин.
"Бал" может бить как одиночными, так и залпами на 120 километров. При залпе 32 ракеты уходят в небо с интервалами не более трех секунд. На перезарядку и подготовку комплекса к повторной стрельбе требуется полчаса.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017"
Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017"
Расчеты "Балов" сегодня контролируют территориальные воды, защищают военно-морские базы и инфраструктуру побережья на десантно-опасных направлениях. Приборы ночного видения, системы навигации и аппаратура топографической привязки позволяют быстро перемещать комплекс в любые районы боевых действий — без дозаправки "Бал" проходит 800 километров.
У другого современного комплекса береговых войск, "Бастиона," — более крупная сверхзвуковая самонаводящаяся крылатая ракета "Оникс". В полете ракеты непрерывно обмениваются информацией, автоматически распределяя цели между собой, а при залпе атакуют плотным строем. Благодаря сложнейшим системам селекции ложных целей их практически невозможно сбить с курса. Каждая пусковая установка вооружена двумя ракетами. "Бастион" может работать по надводным целям на расстоянии более трехсот километров от берега.
Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку
8 декабря 2019, 08:00
"Наша работа — сбивать самолеты". Репортаж с позиции С-300 "Фаворит"
Россия разместила береговые комплексы "Бал" и "Бастион " на нескольких стратегических направлениях. В частности, прикрыли острова Итуруп и Кунашир на Дальнем Востоке. "Балы" и "Бастионы" защищают побережье Крыма, стоят на вооружении Балтийского и Северного флотов.
В ноябре 2016-го "Бастион" ударил по объектам боевиков в Сирии, что стало первым в истории боевым применением берегового комплекса по наземным целям.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
41864038
Обсудить 17
Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал"Бастион (ракетный комплекс)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Лагерь, принадлежащий Совету Бойскаутов Америки по национальному парку штата Юта
Бойскаутов в США десятилетиями растлевали. Во сколько это обошлось
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Смартфон
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
14:32В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
14:31Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
Лента новостейМолния