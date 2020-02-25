МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Стюардессы рассказали, чем опасен мобильный телефон в полете, Стюардессы рассказали, чем опасен мобильный телефон в полете, сообщает Express.

Для авиапассажиров действуют правила, регламентирующие использование телефона в салоне самолета. Бортпроводники на одном из интерене-форумов признались, что если путешественники забудут выключить устройство, это не будет иметь каких-то серьезных последствий. "На самом деле это нормально — пользоваться мобильными телефонами в полете", — рассказали стюардессы. Запрет на это был введен в 1991 году.

"Старые GSM-инструменты могут мешать управлению, но это крайне маловероятно для новых", — пояснили бортпроводники. Поэтому сейчас авиакомпании разрешают пассажирам пользоваться сотовыми телефонами в "режиме полета", что не позволяет устройству подключаться к вышкам обслуживания.

Некоторые стюардессы утверждают, что телефон не может принимать сигнал на такой высоте, но его батарея разрядится очень быстро, потому что он будет постоянно искать его.

Кроме того, настаивая на необходимости выключить мобильный телефон, авиаперевозчик заботится о клиентах: некоторым пассажирам не нравится, когда соседи болтают на протяжении всего полета.

Между тем, пилот, присоединившийся к беседе на форуме, сообщил, что телефоны все же могут негативно повлиять на связь во время взлета и посадки: "На приборах появляются электромагнитные помехи, если большинство пассажиров пользуются телефонами не в режиме полета".

"Современные пассажирские самолеты в значительной степени зависят от электронных систем связи и навигации, которые работают на основе передачи электромагнитной энергии, и, следовательно, могут быть подвержены электромагнитным помехам", — сообщает британское управление гражданской авиации (CAA).