СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта

Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020

ГАЗА, 24 фев - РИА Новости. Палестина прекратила огонь по Палестина прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта , сообщил телеканал " Аль-Акса ".

Телеканал "Аль-Акса" заявил, что "палестинские группировки согласились с требованием Египта прекращения огня сегодня ровно в 22.00".

Египет часто был посредником в прекращении огня между палестинскими группировками и Израилем.

Вчера ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась после того, как палестинская группировка " Исламский джихад " обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.