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СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта
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РИА Новости

СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта

23:59 24.02.2020
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ГАЗА, 24 фев - РИА Новости. Палестина прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта, сообщил телеканал "Аль-Акса".
Телеканал "Аль-Акса" заявил, что "палестинские группировки согласились с требованием Египта прекращения огня сегодня ровно в 22.00".
Египет часто был посредником в прекращении огня между палестинскими группировками и Израилем.
Вчера ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась после того, как палестинская группировка "Исламский джихад" обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.
Несмотря на это объявление, корреспондент РИА Новости в анклаве сообщает, что взрывы по-прежнему периодически слышны в секторе Газа.
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Исламский джихадПалестинаЕгипетИзраильВ мире
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