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В ДНР заявили о 13 случаях нарушениях перемирия в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили о 13 случаях нарушениях перемирия в Донбассе

23:44 24.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение понедельника, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В промежутке с 3.00 до 21.10 (совпадает с мск - ред.) нами было зафиксировано 13 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины... По территории ДНР было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра. Также применялось стрелковое оружие и гранатомёты", - сказал представитель ведомства.
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