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Лавров встретился с генсеком ООН и спецпосланником по Сирии
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РИА Новости

Лавров встретился с генсеком ООН и спецпосланником по Сирии

23:41 24.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и его спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.
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Гейр ПедерсенАнтониу ГутеррешСергей ЛавровЖенева (город)ООНВ мире
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