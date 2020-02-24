Лавров встретился с генсеком ООН и спецпосланником по Сирии

ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и его спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.
Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.