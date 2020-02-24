На Украине снизили цены на газ для граждан

МОСКВА 24 фев - РИА Новости. "Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения.

украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее. Кроме того, февральская стоимость является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года, отметили в пресс-службе.

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Обязательство поставлять украинцам газ по регулируемым кабмином ценам действует с 2015 года. Так, "Нафтогаз" запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать голубое топливо заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов – ред.) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки, для экономии зимой.

"Снижение на бумаге"

В январе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора о транзите газа с "Газпромом" позволило стабилизировать ситуацию на рынке, что может привести к снижению цен на газ для украинцев. По словам премьера Алексея Гончарука, без соглашения с Москвой цена для украинских потребителей могла бы возрасти в три-четыре раза.

Однако некоторые политики отмечали, что цифры в платежках украинцев не уменьшаются. Так, советник Зеленского Игорь Новиков ранее опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен на тысячу кубов. При этом советник украинского лидера напомнил, что "Нафтогаз" и власти страны обещали поставлять топливо по 4650 гривен. По словам Новикова, несмотря на снижение стоимости на бумаге, из-за уже подписанных ранее договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.

Экс-депутат Рады Олег Ляшко также отмечал, что украинская власть не имеет отношения к изменению цен. По словам политика, снижение стоимости газа на Украине происходит только из-за падения цен на топливо в Европу. Так, Ляшко пояснил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.

Соглашение с Москвой

В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.