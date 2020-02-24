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На Украине снизили цены на газ для граждан
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РИА Новости

На Украине снизили цены на газ для граждан

23:27 24.02.2020 (обновлено: 08:16 25.02.2020)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
МОСКВА 24 фев - РИА Новости. "Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения.
В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее. Кроме того, февральская стоимость является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года, отметили в пресс-службе.
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В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Обязательство поставлять украинцам газ по регулируемым кабмином ценам действует с 2015 года. Так, "Нафтогаз" запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать голубое топливо заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов – ред.) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки, для экономии зимой.

"Снижение на бумаге"

В январе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора о транзите газа с "Газпромом" позволило стабилизировать ситуацию на рынке, что может привести к снижению цен на газ для украинцев. По словам премьера Алексея Гончарука, без соглашения с Москвой цена для украинских потребителей могла бы возрасти в три-четыре раза.
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Однако некоторые политики отмечали, что цифры в платежках украинцев не уменьшаются. Так, советник Зеленского Игорь Новиков ранее опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен на тысячу кубов. При этом советник украинского лидера напомнил, что "Нафтогаз" и власти страны обещали поставлять топливо по 4650 гривен. По словам Новикова, несмотря на снижение стоимости на бумаге, из-за уже подписанных ранее договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
Экс-депутат Рады Олег Ляшко также отмечал, что украинская власть не имеет отношения к изменению цен. По словам политика, снижение стоимости газа на Украине происходит только из-за падения цен на топливо в Европу. Так, Ляшко пояснил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.

Соглашение с Москвой

В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.
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Популярные комментарии
Снизил на бумаге или не на бумаге... А у нас вообще никак никто не снизил. С какого перепуга снижать цену на "народное достояние" или ещё краше - "достояние России". Это же НАШЕ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ, а не жалкий предмет торга. Как в Украине. Достояние не может дешеветь. Это не подержанный секондхенд или просрочка по акции. Кроме того, в Украине инфляция, полная экономическая разруха, разгул бедности, махновщины и национализма, сепаратизм на грани гражданской войны. Конечно цены на газ снизятся. Иначе все замёрзнут и помрут. А нам-то в России это не надо. У нас всё хорошо.
25 февраля, 00:15
pp164
442330347
У нас правительство не имеет право снизить цены на газ для населения. Это коммерция, а не политика как любит говорить Путин, да и потом надо отбить 3 млрд. заплаченные Украине при бездарном руководстве Газпрома. (хоть бы не повысили)
25 февраля, 03:03
ККамаз
32204117
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