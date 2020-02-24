В США зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Два новых случая коронавируса зарегистрированы в США, сообщило в понедельник местное санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих, у которых был обнаружен вирус, ранее сообщалось о 12 таких случаях. На территории США отмечено два случая передачи вируса от человека к человеку.
Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса