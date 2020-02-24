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В США зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В США зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

23:25 24.02.2020 (обновлено: 23:26 24.02.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Два новых случая коронавируса зарегистрированы в США, сообщило в понедельник местное санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих, у которых был обнаружен вирус, ранее сообщалось о 12 таких случаях. На территории США отмечено два случая передачи вируса от человека к человеку.
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Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
921104
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайСШАВ мире
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