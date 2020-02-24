Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 и достигло 2069. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 29 странах. Общее число смертей – 23, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.