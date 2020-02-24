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Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек
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РИА Новости

Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек

23:09 24.02.2020 (обновлено: 23:10 24.02.2020)
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 и достигло 2069. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 29 странах. Общее число смертей – 23, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайВ мире
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