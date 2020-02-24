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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T23:02+0300
https://ria.ru/20200224/1565149517.html
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

23:02 24.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, "продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции" в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.
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"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - подчеркнул контр-адмирал.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас – Джарих-Эль-Фаукани – Шарахли – Эль-Фаукани – Салиб – Мутлуджа-Сифтек – Телль-Шаир – Кула – Мишко – Джарих-Эль-Фаукани – аэродром Метрас; аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
Журавлев также рассказал, что за прошедшие сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Криа провинции Ракка и Хафир-Эль-Фука провинции Дамаск, в ходе которых жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 1,83 тонны.
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