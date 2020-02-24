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"Исламский джихад" возобновил обстрелы израильских пограничных городов
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РИА Новости

"Исламский джихад" возобновил обстрелы израильских пограничных городов

22:59 24.02.2020
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ГАЗА, 24 фев - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" снова начала обстреливать израильские пограничные города спустя час после объявления о прекращении ракетного обстрела, продолжавшегося с воскресенья.
"Мы объявили об окончании военного ответа..., но противник не соблюдал (прекращение огня - ред.) и обстреливал наши военные базы и наших бойцов. Мы объявляем, что мы ответили на этот обстрел, и предупреждаем врага, что не стоит нас проверять. Мы подтверждаем, что формула "отвечать обстрелом на обстрел" работает, и ваши угрозы не пугают нас", - заявил представитель "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") Абу Хамза в Twitter.
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Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
Из палестинского анклава в Газе по израильской территории за последние сутки были выпущены десятки ракет. Сигналы воздушной тревоги звучали в понедельник в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны. Танки и самолеты ЦАХАЛ наносят ответные удары по целям "Исламского джихада" в Газе. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
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Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаИзраильВ мире
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