В МИД рассказали о возможной теме саммита "пятерки" СБ ООН

Ранее Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

"Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить", - отметил дипломат.