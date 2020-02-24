В МИД рассказали о возможной теме саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Ранее Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".
"Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить", - отметил дипломат.