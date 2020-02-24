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В МИД рассказали о возможной теме саммита "пятерки" СБ ООН
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РИА Новости

В МИД рассказали о возможной теме саммита "пятерки" СБ ООН

22:48 24.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Ранее Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".
"Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить", - отметил дипломат.
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Андрей КрутскихМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНВладимир ПутинВ мире
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