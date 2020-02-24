В МИД заявили о готовности доказать невмешательство в выборы США

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва готова предоставить доказательства невмешательства в выборные процессы в США, но Вашингтон продолжает отказываться от диалога, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
"Нам совершенно непонятно, на чем основаны эти обвинения. Но при этом мы готовы их обсуждать", - заявил Крутских в интервью газете "Коммерсант", говоря о докладе минюста США о "вмешательстве" РФ в выборы президента 2016 года.
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"Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают. Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров", - добавил Крутских.
Он напомнил, что Москва ранее выразила готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, "чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос".
"К сожалению, в ответ из Вашингтона пришел отказ, мотивированный "чувствительностью" этих материалов", - отметил Крутских.
"Эта тема, честно говоря, уже набила оскомину. Мы строго и неукоснительно придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела США", - резюмировал он.