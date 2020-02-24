В МИД заявили о готовности доказать невмешательство в выборы США

"Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают. Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров", - добавил Крутских.