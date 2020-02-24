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В МИД заявили о возможности наладить диалог с США по киберсфере
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РИА Новости

В МИД заявили о возможности наладить диалог с США по киберсфере

22:36 24.02.2020 (обновлено: 22:37 24.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Крутских
Андрей Крутских
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Крутских. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва открыта для диалога с США по безопасности в киберсфере и замечает определенные позитивные сигналы со стороны Вашингтона, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
"Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнерами, включая США. В этом году мы замечаем определенные позитивные сигналы с американской стороны, в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры. В частности, такие идеи озвучивал недавно новый посол США в Москве Джон Салливан. Мы такой подход можем только приветствовать", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, "необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела".
"Нам нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а сесть за стол переговоров и договориться о том, как сосуществовать и взаимодействовать в информационном пространстве", - подчеркнул Крутских.
Кибербезопасность. Архивное фото
8 октября 2018, 15:21
Эксперт оценил возможность диалога России и США по кибербезопасности
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей КрутскихРоссияСШАБезопасностьВ мире
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