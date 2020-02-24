В МИД заявили о возможности наладить диалог с США по киберсфере

По его словам, "необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела".

"Нам нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а сесть за стол переговоров и договориться о том, как сосуществовать и взаимодействовать в информационном пространстве", - подчеркнул Крутских.