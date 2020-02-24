Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Информация об ударах российских ВКС по населенным пунктам в Идлибе не соответствует действительности, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.
Он напомнил, что подобные сообщения распространяет в Великобритании так называемая Сирийская обсерватория по правам человека.
Контр-адмирал подчеркнул, что российские самолеты в указанных районах 24 февраля не выполняли боевых задач.
"Информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом", — заключил Журавлев.