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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T22:58+0300
https://ria.ru/20200224/1565149203.html
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:294:2844:1894_1036x0_80_0_0_51f4e0f7a07ff2a94ccf98b0c558c412.jpg
РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

22:30 24.02.2020 (обновлено: 22:58 24.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Информация об ударах российских ВКС по населенным пунктам в Идлибе не соответствует действительности, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.
Он напомнил, что подобные сообщения распространяет в Великобритании так называемая Сирийская обсерватория по правам человека.
Контр-адмирал подчеркнул, что российские самолеты в указанных районах 24 февраля не выполняли боевых задач.
"Информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом", — заключил Журавлев.
Дмитрий Песков
23 февраля, 14:34Война в Сирии
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Популярные комментарии
Вы меня разочаровали
25 февраля, 00:42
Пророк Отечества
2710011
Зачем вы так? 😱😱😱😱😱 Я только поверил в справедливость на Земле а вы... Плакать буду теперь 😥😪😥😪😥
25 февраля, 00:46
Пророк Отечества
1540130
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