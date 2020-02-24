Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов

Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.