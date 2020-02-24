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Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов
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РИА Новости

Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов

22:24 24.02.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели, сообщает телеканал BFMTV.
Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.
"На территории Франции больше нет случаев заболевания (коронавирусом - ред.)... вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Распространение нового коронавирусаФранцияЛионВ мире
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