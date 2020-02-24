Белый дом назвал сообщения о "вмешательстве" России в выборы абсурдом

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Гидли уверен, что эти усилия направлены на то, чтобы навредить Трампу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источники, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
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