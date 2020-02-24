Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T21:42+0300
https://ria.ru/20200224/1565148762.html
Белый дом назвал сообщения о "вмешательстве" России в выборы абсурдом
https://cdn21.img.ria.ru/images/152309/94/1523099423_0:32:5472:3110_1036x0_80_0_0_557eeb7bbb04f488b30a2e4b6b18ae7d.jpg
РИА Новости

Белый дом назвал сообщения о "вмешательстве" России в выборы абсурдом

21:41 24.02.2020 (обновлено: 21:42 24.02.2020)
1070
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
"Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. По словам Гидли, за подобными "ложными утечками" стоит конгрессмен-демократ Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке.
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Вчера, 08:00
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Гидли уверен, что эти усилия направлены на то, чтобы навредить Трампу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источники, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что "вмешательство" России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
14 февраля, 08:00
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
14222011
Обсудить 2
Адам ШиффДональд ТрампАдминистрация президента СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"
Мюнхенская конференция по безопасности
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму
В Москве ответили на слова Дуды о "российской агрессии" на Украине
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
Памятник Свободы в Риге
Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Здание МИД России
В МИД заявили о готовности доказать невмешательство в выборы США
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
В Турции арестовали командира разбившегося в Стамбуле самолета
Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Луна и самолет на закате
В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
14:32В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
14:31Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
14:30Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
14:29Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
14:28Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии региона
14:28Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
Лента новостейМолния