Белый дом назвал сообщения о "вмешательстве" России в выборы абсурдом

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу

"Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News . По словам Гидли, за подобными "ложными утечками" стоит конгрессмен-демократ Адам Шифф , возглавляющий комитет по разведке.

Гидли уверен, что эти усилия направлены на то, чтобы навредить Трампу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.