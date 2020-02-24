Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Украины в Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением в регионе коронавируса , сообщает пресс-служба консульства.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались четыре человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии Фонтаны и министра здравоохранения Италии Сперанцы о введении превентивных мер, в том числе прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.