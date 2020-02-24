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Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса
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РИА Новости

Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

21:31 24.02.2020 (обновлено: 21:32 24.02.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске в Италии
Женщина в защитной маске в Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Женщина в защитной маске в Италии
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением в регионе коронавируса, сообщает пресс-служба консульства.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались четыре человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
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"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии Фонтаны и министра здравоохранения Италии Сперанцы о введении превентивных мер, в том числе прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
041202
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМиланУкраинаВ мире
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