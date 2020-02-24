Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением в регионе коронавируса, сообщает пресс-служба консульства.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались четыре человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
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"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии Фонтаны и министра здравоохранения Италии Сперанцы о введении превентивных мер, в том числе прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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