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Израильская армия нанесла новые удары по "Исламскому джихаду" в Газе
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РИА Новости

Израильская армия нанесла новые удары по "Исламскому джихаду" в Газе

21:30 24.02.2020
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© AFP 2020 / Mahmud HamsПламя и дым после израильского авиаудара в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа, Палестина. 24 февраля 2020
Пламя и дым после израильского авиаудара в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа, Палестина. 24 февраля 2020
© AFP 2020 / Mahmud Hams
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля вечером в понедельник продолжает наносить удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе после заявления группировки о прекращении военного противостояния.
Заявление об ударах ЦАХАЛ последовало после того, как группировка "Исламский джихад" объявила об окончании военного противостояния с Израилем в "ответ на два убийства в Хан-Юнисе и Дамаске".
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"ЦАХАЛ в данный момент наносит удары по объектам "Исламского джихада" в центре и на западе сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Ранее израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 50 ракет, 90% из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в израильском городе Сдерот. Сообщений о пострадавших не поступало. Сигналы воздушной тревоги звучат в понедельник в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны. Танки и самолеты ЦАХАЛ наносят ответные удары по целям "Исламского джихада" в Газе. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
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Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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