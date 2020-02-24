Израильская армия нанесла новые удары по "Исламскому джихаду" в Газе

"ЦАХАЛ в данный момент наносит удары по объектам "Исламского джихада" в центре и на западе сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в израильском городе Сдерот. Сообщений о пострадавших не поступало. Сигналы воздушной тревоги звучат в понедельник в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны. Танки и самолеты ЦАХАЛ наносят ответные удары по целям "Исламского джихада" в Газе. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.