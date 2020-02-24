СМИ сообщили о перекрытии воды в двух сирийских городах из-за боевиков

БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Боевики блокировали подачу питьевой воды в города Эль-Хасаке и Тель-Тамр на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Террористические группировки, поддерживаемые Турцией, перекрыли подачу питьевой воды в городах Эль-Хасаке и Тель-Тамр", - пишет агентство.
Эль-Хасаке является административным центром одноименной провинции, в нем проживает курдское и арабское население. Число жителей города составляет около 1,5 миллионов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Организация, запрещенная в России
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