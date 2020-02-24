В Москве ответили на слова Дуды о "российской агрессии" на Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские власти сами провоцируют конфликт на юго-востоке страны, заявили российские парламентарии.
Так политики прокомментировали заявление президента Польши Анждея Дуды, ранее обвинившего Москву в агрессивном поведении по отношению к Киеву.
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В частности, сенатор Олег Морозов напомнил, что выполнение Минских соглашений зависит от воли украинских властей.
"От нас не зависит то, как они будут выполняться, как будет выполняться "формула Штайнмайера", — сказал член верхней палаты парламента в комментарии телеканалу RT.
По мнению сенатора, предложения Киева поискать другой формат решения проблемы "фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта".
Также Морозов прокомментировал упрек в "оккупации" Крыма, напомнив, что полуостров вошел в состав России благодаря волеизъявлению его жителей.
Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что России от подобных заявлений президента Польши "ни холодно ни жарко".
"Видимо, Анджей Дуда очень благодарен украинскому президенту за поддержку в его фальсификации истории, касающейся начала Второй мировой войны. И поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания", — сказал он РИА Новости.
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Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в декабре прошлого года. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность минским договоренностям. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.
Российские власти неоднократно указывали на то, что Украина уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. В Москве подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
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