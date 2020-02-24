В Москве ответили на слова Дуды о "российской агрессии" на Украине

Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские власти сами провоцируют конфликт на юго-востоке страны, заявили российские парламентарии.

В частности, сенатор Олег Морозов напомнил, что выполнение Минских соглашений зависит от воли украинских властей.

"От нас не зависит то, как они будут выполняться, как будет выполняться "формула Штайнмайера", — сказал член верхней палаты парламента в комментарии телеканалу RT.

По мнению сенатора, предложения Киева поискать другой формат решения проблемы "фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта".

Также Морозов прокомментировал упрек в "оккупации" Крыма, напомнив, что полуостров вошел в состав России благодаря волеизъявлению его жителей.

Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что России от подобных заявлений президента Польши "ни холодно ни жарко".

"Видимо, Анджей Дуда очень благодарен украинскому президенту за поддержку в его фальсификации истории, касающейся начала Второй мировой войны. И поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания", — сказал он РИА Новости.

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в декабре прошлого года. На этом саммите стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность минским договоренностям. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.