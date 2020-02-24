В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года

В 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли "Скрытые фигуры", посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, работавшим в НАСА в 1960-е годы и вынужденным бороться за свои права. В том же году по книге был снят одноименный фильм, получивший три номинации на "Оскар".