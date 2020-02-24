В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Женщина-математик Кэтрин Джонсон, рассчитывавшая траектории полетов первых американских космических кораблей с астронавтами, а также лунной миссии Apollo, скончалась в США в возрасте 101 года.
"Наша семья NASA опечалена сообщениями об уходе из жизни Кэтрин Джонсон, которая скончалась этим утром в возрасте 101 года. Она была американским героем, и ее новаторское наследие никогда не будет забыто", - написал глава космического ведомства США Джим Брайденстайн.
Джонсон работала в НАСА на протяжении нескольких десятилетий. Она рассчитывала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих космических полетов, включая миссии Джона Гленна и Алана Шепарда, а также полет Apollo 11 на Луну в 1969 году. Она также делала расчеты для планов миссии на Марс.
В 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли "Скрытые фигуры", посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, работавшим в НАСА в 1960-е годы и вынужденным бороться за свои права. В том же году по книге был снят одноименный фильм, получивший три номинации на "Оскар".