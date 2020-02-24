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"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
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РИА Новости

"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля

20:58 24.02.2020 (обновлено: 20:59 24.02.2020)
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© AP Photo / David CohenСледы ракет в небе над Израилем
Следы ракет в небе над Израилем
© AP Photo / David Cohen
Следы ракет в небе над Израилем. Архивное фото
ГАЗА, 24 фев - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" объявила о прекращении обстрелов территории Израиля, продолжавшихся с воскресенья.
"Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") объявляют, что прекращают свой военный ответ на два убийства в Хан-Юнисе и Дамаске. Мы готовим наш народ к продолжению своей борьбы и реагированию на любые настойчивые действия оккупантов против нашего народа", - говорится в заявлении.
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
Из палестинского анклава в Газе по израильской территории за последние сутки были выпущены десятки ракет. Сигналы воздушной тревоги звучат в понедельник в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны. Танки и самолеты ЦАХАЛ наносят ответные удары по целям "Исламского джихада" в Газе. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
Дамаск
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Исламский джихадСектор ГазаДамаск (город)ИзраильВ мире
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