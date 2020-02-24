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2020-02-24T20:52+0300
https://ria.ru/20200224/1565148058.html
Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
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РИА Новости

Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе

20:52 24.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Правительственная армия Сирии отразила атаку террористических бандформирований на поселение Найраб в провинции Идлиб, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Прибывшие к Найрабу свежие силы террористов на турецких БТР и на пикапах с пулеметами предприняли попытку вновь вытеснить армию из Найраба. Атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, бои завязались на северной окраине Найраба, в само поселение боевики войти не смогли.
Незаконные вооруженные бандформирования, поддерживаемые Турцией, не первый раз пытаются вновь захватить Найраб. Поселение расположено близ города Саракеб - крупного оплота террористов на пересечении трасс Латакия-Алеппо и Хама-Алеппо.
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Российский Центр примирения враждующих сторон 20 февраля сообщал, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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