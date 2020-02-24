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В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
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РИА Новости

В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке

20:44 24.02.2020
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© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что заседание совместной комиссии по ядерной сделке пройдет 26 февраля.
"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, предстоящее заседание никак не связано с вопросом о механизме решения споров по ядерной сделке, о намерении запустить который ранее заявляли страны Евросоюза, однако, согласно заявлениям Тегерана, так и не сделали.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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