В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе

Как отмечает издание, Суньига был известным писателем, переводчиком и литературным критиком, получившим за свои труды не одну награду, среди которых Национальная премия испанской литературы. Важной темой его творчества была гражданская война в Испании (1936-1939 годы), которую писатель пережил в юношестве.
Кроме того, Суньига был одним из наиболее значимых испанских славистов и прославился в том числе благодаря своим трудам по истории русской литературы. В 2010 году он выпустил книгу "Из заснеженных лесов" о творчестве русских писателей, начиная с Пушкина, Тургенева и Чехова, за которую ему присудили международную премию Теренси Моша.
Перу Суньиги также принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина".
Как отмечается в издании, русская литература (в особенности творчество Чехова) оказала заметное влияние и на прозу самого Суньиги.
"Он самый русский из всех наших прозаиков, потому что в его творчестве рассматривается противостояние между общим благом и добром", - приводит издание слова писателя Луиса Матео Диеса.
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