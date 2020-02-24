Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-24T20:33+0300
https://ria.ru/20200224/1565147697.html
В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565147517_0:53:279:210_1036x0_80_0_0_655056002bbe6d07a2525ab34b3d167a.jpg
РИА Новости

В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе

20:33 24.02.2020
312
© Фото : Ministerio de Cultura y DeporteХуан Эдуардо Суньига
Хуан Эдуардо Суньига
© Фото : Ministerio de Cultura y Deporte
Хуан Эдуардо Суньига. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Испанский писатель и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига, крупнейший в стране специалист по русской литературе, скончался в Мадриде в возрасте 101 года, сообщает газета Pais.
Как отмечает издание, Суньига был известным писателем, переводчиком и литературным критиком, получившим за свои труды не одну награду, среди которых Национальная премия испанской литературы. Важной темой его творчества была гражданская война в Испании (1936-1939 годы), которую писатель пережил в юношестве.
Кроме того, Суньига был одним из наиболее значимых испанских славистов и прославился в том числе благодаря своим трудам по истории русской литературы. В 2010 году он выпустил книгу "Из заснеженных лесов" о творчестве русских писателей, начиная с Пушкина, Тургенева и Чехова, за которую ему присудили международную премию Теренси Моша.
Перу Суньиги также принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина".
Как отмечается в издании, русская литература (в особенности творчество Чехова) оказала заметное влияние и на прозу самого Суньиги.
"Он самый русский из всех наших прозаиков, потому что в его творчестве рассматривается противостояние между общим благом и добром", - приводит издание слова писателя Луиса Матео Диеса.
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
21 февраля, 00:32
Эксперты: русский язык сохраняет статус языка науки и культуры
3101212
Обсудить 0
КультураМадрид (город)РоссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
Луна и самолет на закате
В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-Йоркский уголовный суд для рассмотрения присяжными дела о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
Пара в фойе отеля. Архивное фото
Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
Автомобиль украинской полиции
Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
Руслан Бальбек
В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
Лента новостейМолния