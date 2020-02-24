В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Испанский писатель и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига, крупнейший в стране специалист по русской литературе, скончался в Испанский писатель и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига, крупнейший в стране специалист по русской литературе, скончался в Мадриде в возрасте 101 года, сообщает газета Pais

Как отмечает издание, Суньига был известным писателем, переводчиком и литературным критиком, получившим за свои труды не одну награду, среди которых Национальная премия испанской литературы. Важной темой его творчества была гражданская война в Испании (1936-1939 годы), которую писатель пережил в юношестве.

Кроме того, Суньига был одним из наиболее значимых испанских славистов и прославился в том числе благодаря своим трудам по истории русской литературы. В 2010 году он выпустил книгу "Из заснеженных лесов" о творчестве русских писателей, начиная с Пушкина, Тургенева и Чехова, за которую ему присудили международную премию Теренси Моша.

Перу Суньиги также принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина".

Как отмечается в издании, русская литература (в особенности творчество Чехова) оказала заметное влияние и на прозу самого Суньиги.