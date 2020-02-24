СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа

В этом списке, кроме Салливана, были также второй заместитель по вопросам управления Билл Тодд и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, который позже дал показания на слушаниях по импичменту, уточняет издание.

До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.