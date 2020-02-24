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СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
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РИА Новости

СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа

20:31 24.02.2020 (обновлено: 20:35 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа за последние полтора года составила списки лояльных и нелояльных ему чиновников, которые должны быть заменены, в число вторых попал и экс-заместитель госсекретаря, а ныне посол США в РФ Джон Салливан, сообщает издание Axios.
Салливан, в частности, фигурирует в докладной записке госдепартамента, которая в основном была направлена против тогдашнего главы администрации США Шона Дуси. Дуси обвинялся обструкции и препятствовании работы правительства. В записке упоминались и другие сотрудники, которых рекомендовалось уволить.
В этом списке, кроме Салливана, были также второй заместитель по вопросам управления Билл Тодд и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, который позже дал показания на слушаниях по импичменту, уточняет издание.
До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
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Джон СалливанДональд ТрампСШАВ мире
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