СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа за последние полтора года составила списки лояльных и нелояльных ему чиновников, которые должны быть заменены, в число вторых попал и экс-заместитель госсекретаря, а ныне посол США в РФ Джон Салливан, сообщает издание Axios.
Салливан, в частности, фигурирует в докладной записке госдепартамента, которая в основном была направлена против тогдашнего главы администрации США Шона Дуси. Дуси обвинялся обструкции и препятствовании работы правительства. В записке упоминались и другие сотрудники, которых рекомендовалось уволить.
В этом списке, кроме Салливана, были также второй заместитель по вопросам управления Билл Тодд и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, который позже дал показания на слушаниях по импичменту, уточняет издание.
До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.