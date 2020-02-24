Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Он также выразил мнение, что уже в скором времени почти во всех китайских провинциях кроме центра эпидемии (Хубэй – Прим. ред.) восстановится нормальный порядок.
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"В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения", - сказал дипломат.
Посол отметил, что китайские медики уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу. При этом дипломат добавил, что она требует доработок.
Чжан Ханьхуэй также заявил, что власти Китая благодарны России за поддержку. Дипломат отметил, Пекин готов вместе с Москвой бороться с распространением вируса.
Клинические испытания
В свою очередь, заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин заявил, что клинические испытания вакцины начнутся не раньше конца апреля.
Он добавил, что в Китае разработки ведутся синхронно с другими государствами.
Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных. Власти также сравнили процесс создания со строительством здания: фундамент уже заложен и здание начало появляться над уровнем земли.
"Сейчас нам нужно как можно скорее построить этаж за этажом, а затем приступать к этапу отделки", - рассказали в комитете.
Власти также уточнили, что процесс разработки довольно сложный. Кроме того, Covid-19 – достаточно новое заболевание, поэтому в ходе разработки появляются факторы неопределенности.
В госкомитете указали, что экспертам нужно сначала определить активные ингредиенты и выбрать подходящий штамм вируса. Потом необходимо организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний. И только после этого можно продавать вакцину.
Власти многих стран, а также различные фонды жертвуют средства для создания вакцины.
В конце прошлого года в Китае сообщили о распространении пневмонии неизвестного типа. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус.
В настоящий момент общее число зараженных по всему миру приближается к 80 тысячам.
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