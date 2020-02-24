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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T20:29+0300
https://ria.ru/20200224/1565147455.html
Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564931392_0:0:2630:1480_1036x0_80_0_0_3872700f2198ee4150aa5f17dbc4df9c.jpg
РИА Новости

Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН

20:21 24.02.2020 (обновлено: 20:29 24.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш проведет в Женеве встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник вечером для обсуждения урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Он этим вечером встретится с министром Лавровым в Женеве", - сообщил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос, какие усилия предпринимаются генсеком ООН по Идлибу.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
401004
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Война в СирииАнтониу ГуттерешСтефан ДюжаррикИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияСергей ЛавровЖенева (город)ООНВ мире
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