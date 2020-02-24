Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии

В понедельник миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) заявила, что стороны конфликта в Ливии на переговорах в Женеве под эгидой ООН подготовили проект соглашения по прекращению огня, "чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)".