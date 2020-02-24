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Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии

20:15 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал предложение военного комитета 5+5 об условиях перемирия в Ливии, назвав его "важным прогрессом".
В понедельник миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) заявила, что стороны конфликта в Ливии на переговорах в Женеве под эгидой ООН подготовили проект соглашения по прекращению огня, "чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)".
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"Приветствую договоренности "комитета 5+5" по концепции о перемирии в Ливии. Это важный прогресс. Договоренность предусматривает возвращение гражданских лиц и содержит механизм контроля, который включает активное участие ООН и сторон конфликта", - заявил Маас, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
По словам министра, теперь "шанс на настоящее перемирие" зависит от сторон конфликта, он призвал их "принять проект, разработанный военными представителями".
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального единства и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХайко МаасМИД ГерманииЖенева (город)ЛивияВ мире
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