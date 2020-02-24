Названы финалисты конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала в ЦФО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Финалистами третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" от Центрального федерального округа стали 60 участников из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также из Санкт-Петербурга, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для представителей ЦФО прошел 22-23 февраля в Москве, участие в нем приняли 555 конкурсантов.

"Завершился заключительный, восьмой, региональный полуфинал конкурса "Лидеры России". Приглашения в суперфинал получили 270 участников, среди которых 60 определены на полуфинале в Центральном федеральном округе. В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций – "Здравоохранения", "Наука" и "Финансы и технологии" – по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

Всего за выход в финал соревновались 555 полуфиналистов из 19 регионов России и трех зарубежных стран.

В течение двух дней полуфинала в ЦФО решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить план личностного саморазвития. В третьем сезоне конкурса впервые среди заданий появилась проблемно-аналитическая деловая игра. За отведенное время нужно было проанализировать большой объем данных и предложить решение сформулированной в задании проблемы.

В рамках конкурса, помимо оценочных мероприятий, прошли образовательные программы, а также встречи с представителями компаний-партнеров конкурса: Сбербанка, Ростелекома, РФПИ, НЛМК, Роскосмоса, МРСК Центр, МОЭСК, ФСК ЕЭС. Конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых команиями проектах в ЦФО, получили возможность пройти экспресс-собеседования с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.