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В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
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РИА Новости

В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850

19:59 24.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 было подтверждено еще у 12 человек в Японии, большинство из них находятся в Токио и на северном острове Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на данные, получаемые от властей японских префектур и министерства здравоохранения страны.
Таким образом, общее число заболевших по состоянию на вечер понедельника составило 850 человек. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (32 человека), на Хоккайдо (30 человек) и в префектурах Канагава и Аити (по 17 человек).
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Среди тех, у кого анализы выявили наличие коронавирусной инфекции, 691 человек – это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
В свою очередь, агентство Киодо сообщило о том, что власти страны уже во вторник могут обратиться к населению с просьбой не устраивать массовые мероприятия в течение последующих двух недель, которые считаются критически важными для предотвращения распространения вируса. Кроме этого, в случае резкого роста заразившихся в каких-то отдельных регионах могут попросить жителей тех районов с просьбой не выходить на улицу и оставаться в своих домах.
В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. В минувшие выходные министр здравоохранения страны Като Кацунобу признал, что 23 пассажирам было разрешено покинуть судна, основываясь на результатах анализов, сделанных до периода карантина.
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Сейчас на судне продолжают находиться около 1,2 тысячи человек – это члены экипажа и пассажиры, в том числе, те, кто ожидает своих рейсов домой. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся все они были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие вируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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