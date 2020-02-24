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Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
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РИА Новости

Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным

19:38 24.02.2020 (обновлено: 20:46 24.02.2020)
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Полиция Гессена считает, что водитель автомобиля, въехавшего в толпу в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, но речи о политически мотивированном преступлении не идет, сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.
"Мы не исходим из того, что это атака. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление", - цитирует издание неназванного сотрудника полиции.
Издание уточняет, что полиция считает наезд намеренным, но не располагает указаниями на то, что это политически мотивированное преступление. При этом в министерстве внутренних дел заявляют, что не исключают, что это было "нападением", сам нападавший был местным жителем, гражданином Германии 29 лет.
Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
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