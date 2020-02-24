Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным

Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Полиция Гессена считает, что водитель автомобиля, въехавшего в толпу в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, но речи о политически мотивированном преступлении не идет, сообщает издание Полиция Гессена считает, что водитель автомобиля, въехавшего в толпу в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, но речи о политически мотивированном преступлении не идет, сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

"Мы не исходим из того, что это атака. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление", - цитирует издание неназванного сотрудника полиции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Издание уточняет, что полиция считает наезд намеренным, но не располагает указаниями на то, что это политически мотивированное преступление. При этом в министерстве внутренних дел заявляют, что не исключают, что это было "нападением", сам нападавший был местным жителем, гражданином Германии 29 лет.

Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. По данным издания Bild , пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы.