Музей военной техники своими руками

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Все экспонаты для своего музея Олег Олейников собрал сам. Технику и обмундирование времен Великой Отечественной войны он находит в лесах Тверской области и восстанавливает вручную. Музею уже 14 лет, для многих местных жителей стало традицией отмечать здесь 9 мая.