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Музей военной техники своими руками
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РИА Новости
Музей военной техники своими руками
Все экспонаты для своего музея Олег Олейников собрал сам. Технику и обмундирование времен Великой Отечественной войны он находит в лесах Тверской области и восстанавливает вручную. Музею уже 14 лет, для многих местных жителей стало традицией отмечать здесь 9 мая.
2020-02-24T19:36+0300
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Музей военной техники своими руками

19:36 24.02.2020
257
Все экспонаты для своего музея Олег Олейников собрал сам. Технику и обмундирование времен Великой Отечественной войны он находит в лесах Тверской области и восстанавливает вручную. Музею уже 14 лет, для многих местных жителей стало традицией отмечать здесь 9 мая.
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