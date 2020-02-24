2020-02-24T19:36+0300
2020-02-24T19:36+0300
https://ria.ru/20200224/1565146496.html
Музей военной техники своими руками
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РИА Новости
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РИА Новости
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Музей военной техники своими руками
Все экспонаты для своего музея Олег Олейников собрал сам. Технику и обмундирование времен Великой Отечественной войны он находит в лесах Тверской области и восстанавливает вручную. Музею уже 14 лет, для многих местных жителей стало
традицией отмечать здесь 9 мая.
2020-02-24T19:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=62538592&type=mp4
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Музей военной техники своими руками
Все экспонаты для своего музея Олег Олейников собрал сам. Технику и обмундирование времен Великой Отечественной войны он находит в лесах Тверской области и восстанавливает вручную. Музею уже 14 лет, для многих местных жителей стало
традицией отмечать здесь 9 мая.