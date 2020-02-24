В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

Согласно документу, подарок был получен 19 августа 2018 года, его стоимость оценивается в 1500 долларов. Подарок традиционно был передан на хранение в Национальное управление архивов и документации. В качестве причины, по которой он был принят, указано: "Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США".