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СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
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РИА Новости

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

18:33 24.02.2020 (обновлено: 18:34 24.02.2020)
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УФА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Ранее ГУ МЧС по Удмуртии проинформировал, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск в понедельник обрушился лестничный проем. По данным ижевской мэрии, погиб один строитель, ещё один госпитализирован с травмами. Прокуратура региона начала выяснять, как при строительстве жилого дома соблюдались строительные нормы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
На видео СК на YouTube запечатлена строящаяся высотка, лестничный проем и завалы после обрушения. На кадрах видно, что завалы разбирают спасатели.
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Следственный комитет России (СК РФ)Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
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