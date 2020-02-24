СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Ранее ГУ МЧС по Удмуртии проинформировал, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск в понедельник обрушился лестничный проем. По данным ижевской мэрии, погиб один строитель, ещё один госпитализирован с травмами. Прокуратура региона начала выяснять, как при строительстве жилого дома соблюдались строительные нормы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".