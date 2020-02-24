Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран

Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса , говорится в заявлении главного управления гражданской авиации султаната.

Ранее сообщалось о первых двух случаях заражения коронавируса в Омане, они были зафиксированы у двух гражданок страны, вернувшихся из Ирана.

"Управление приостанавливает все рейсы гражданской авиации между султанатом и Исламской республикой Иран, начиная с сегодня (понедельника - ред.), 24 февраля 2020 года, и до особого распоряжения", - сообщило управление в Twitter

В Иране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них 12 со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.