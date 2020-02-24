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Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии
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РИА Новости

Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии

17:51 24.02.2020 (обновлено: 20:45 24.02.2020)
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавшего в толпу в немецком городе Волькмарзен, задержан, причины произошедшего пока не установлены, заявили РИА Новости в полиции.
В полиции подтвердили, что в городе Волькмарзен в Гессене легковой автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии.
"Несколько человек пострадали, точной информации пока нет, на месте работает многочисленная группа полиции", - заявила собеседница агентства, подтвердив, что водитель автомобиля задержан.
При этом по данным немецких СМИ, число пострадавших составляет не менее 15 человек.
Причины инцидента пока не ясны. При этом немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что якобы автомобиль объехал ограждение и, набрав скорость, въехал в толпу. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей. В полиции заявляют, что пока рано говорить, въехал ли автомобиль в толпу намеренно.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Волькмарзен - небольшой город с населением около семи тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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