Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии

Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля, Водитель автомобиля, въехавшего в толпу в немецком городе Волькмарзен, задержан, причины произошедшего пока не установлены, заявили РИА Новости в полиции.

В полиции подтвердили, что в городе Волькмарзен в Гессене легковой автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии.

"Несколько человек пострадали, точной информации пока нет, на месте работает многочисленная группа полиции", - заявила собеседница агентства, подтвердив, что водитель автомобиля задержан.

При этом по данным немецких СМИ, число пострадавших составляет не менее 15 человек.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020

Причины инцидента пока не ясны. При этом немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что якобы автомобиль объехал ограждение и, набрав скорость, въехал в толпу. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей. В полиции заявляют, что пока рано говорить, въехал ли автомобиль в толпу намеренно.

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Волькмарзен - небольшой город с населением около семи тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.